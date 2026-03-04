Психиатр назвал простой и при этом бесплатный способ борьбы с депрессией

Один простой и совершенно бесплатный прием поможет в борьбе с депрессией, рассказал психиатр Дэниел Аман. Его советом для тех, кто хочет улучшить свое ментальное здоровье, заинтересовалось издание Mirror.

© Lenta.ru

По словам Амана, быстрая ходьба в течение 45 минут четыре раза в неделю сравнима по воздействию с приемом антидепрессантов. Он предложил ходить так, будто человек куда-то опаздывает. Кроме того, психиатр порекомендовал включить в рацион омега-3 жирные кислоты и стараться избавиться от негативных мыслей.

В подтверждение эффективности этих способов он сослался на исследования Гарвардской медицинской школы, доказавшие, что физические упражнения могут способствовать выработке эндорфинов, уменьшению воспаления и улучшению работы мозга. В некоторых исследованиях, отметил врач, даже полчаса ходьбы в день были связаны с улучшением настроения.

Ранее психиатр Евгений Дикарев назвал два первых признака депрессии. По его словам, об ухудшающемся психическом состоянии говорят бессонница и стремительное изменение веса.