Нутрициолог рассказал, может ли манная каша быть полезной

Манная каша, которую часто называют «пустой» и бесполезной, на самом деле может быть ценным продуктом. Нутрициолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru объяснила, кому и когда стоит включить манку в рацион.

По словам специалиста, главное преимущество манной крупы — минимальное содержание грубой клетчатки. Благодаря этому она легко переваривается и практически не создаёт механической нагрузки на желудочно-кишечный тракт.

«Манку допустимо включать в рацион в период восстановления после операций, при гастрите и других воспалительных заболеваниях в стадии обострения», — подчеркнула Желянина.

Что касается детей, здесь, по мнению нутрициолога, манная каша тоже может быть полезна, особенно при сниженном аппетите. Чтобы сделать блюдо более питательным, эксперт советует добавлять в него источник белка — например, яйцо или творог.

Важно и то, какую крупу выбрать. На упаковке можно встретить маркировку «М» (мягкие сорта пшеницы), «Т» (твёрдые) или «МТ» (смесь). Желянина рекомендует отдавать предпочтение манке из твёрдых сортов пшеницы — она усваивается медленнее и приносит больше пользы.