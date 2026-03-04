Жить долго и «в своем уме»: как добиться психического долголетия

Люди научились продлевать жизнь, но сохранять рассудок, эмоциональную устойчивость и способность радоваться — это совершенно другая задача. Клинический психолог Лидия Иншина рассказала о рецепте «умной старости», а также объяснила, почему готовить психику к ней нужно уже сейчас.

В комментарии RuNews24.ru клинический психолог Лидия Иншина подчеркнула, что жить долго — недостаточно, поскольку важно сохранить ясный ум, устойчивую психику, способность чувствовать и радоваться.

Она пояснила, что мозг не обязан дряхлеть синхронно с телом. Исследования последних лет перевернули представление о старении.

«Пик интеллектуальной зрелости приходится вовсе не на двадцать лет, а на возраст 55–60 лет. Да, скорость реакции может снижаться. Но зато рассудительность, способность принимать взвешенные решения, эмоциональная устойчивость — всё это растёт десятилетиями. Добросовестность достигает максимума к 65 годам, а эмоциональная стабильность — к 75», — объяснила эксперт.

По словам психолога, это значит, что период, который люди привыкли считать «закатом», на самом деле может быть вершиной, если правильно к нему готовиться.

Лидия Иншина рассказал о нескольких важных правилах:

Правило первое: необходимо учиться всю жизнь. В этой ситуации важны не только дипломы, но и привычка учиться новому.

«Иностранный язык в пятьдесят, музыкальный инструмент в шестьдесят, новая профессия в семьдесят. Мозгу нужна нагрузка, как мышцам. Не «кроссворды на диване», а реальное освоение нового, сложного, непривычного. Когда вы учитесь, мозг создаёт новые нейронные связи. Когда повторяете старое — только пользуется существующими», — пояснила психолог.

Правило второе: не выпадать из общения, поскольку одиночество убивает мозг быстрее многих болезней. По словам эксперта, социальная изоляция увеличивает риск деменции на 23–58%, а человек — существо стайное, и без стаи его когнитивные функции начинают угасать.

«Важно не просто «быть среди людей», а именно общаться, взаимодействовать, обмениваться смыслами. Сплетни у подъезда не считаются. Нужен живой, включённый контакт. Спорьте, миритесь, обсуждайте книги, спорьте снова. Мозг любит, когда его дёргают», —подчёркивает эксперт.

Правило третье: ежедневное движение. Физическая активность напрямую связана с работой мозга и даже 30 минут умеренной нагрузки в день значительно снижают риск когнитивных нарушений. Прогулки, плавание, танцы — всё, что заставляет кровь бегать быстрее, заодно питает и мозг.

«Исследования подтверждают: двигательная активность в пожилом возрасте буквально замедляет старение мозга. Так что встали и пошли. Не хотите идти — танцуйте. Не хотите танцевать — ползайте. Главное — двигаться», — пояснила Лидия Иншина.

Правило четвёртое: кормите мозг правильно. Омега-3, овощи, фрукты, рыба — это необходимое топливо для организма. Также важно следить за сосудами: уделять внимание давлению, уровню сахара и холестерина.

«Если сосуды забиты, мозг голодает. А голодный мозг — это злой, тупой и грустный мозг».

Правило пятое: наведите порядок в режиме. Психолог особо подчеркнула, что хаос в расписании означает хаос в голове, однако мозг любит предсказуемость.

«Когда вы ложитесь и встаёте в разное время, когда еда и отдых случайны, организм живёт в хроническом стрессе. А стресс, как мы помним, разрушает нейронные связи. Режим — это не про «надо», это про уважение к собственной психике. Стабильный сон, регулярное питание, ритмичные нагрузки дают мозгу сигнал: всё в порядке, можно не напрягаться, можно работать и восстанавливаться. Без режима никакое долголетие не собирается», — отметила психолог.

Правило шестое: работать с психикой. По словам эксперта, в этом пункте заключено самое важное: можно учить языки, бегать по утрам и есть рыбу, но если внутри — невыносимая боль, старая травма или хроническая тревога, никакой когнитивный резерв не спасёт.

«Непрожитые чувства, подавленная агрессия, застывшее горе — всё это съедает ресурс мозга. Они работают как фоновые программы, которые жрут оперативную память. Психика тратит колоссальные силы на то, чтобы держать эти «вкладки» закрытыми. А могла бы тратить их на созидание».

Правило седьмое: задействовать мелкую моторику. Нейрогимнастика и рукоделие. Эксперт напомнила, что на кончиках пальцев есть огромное количество нервных окончаний, которые напрямую связаны с мозгом.

«В этот момент вы физически прокачиваете нейронные связи. Мелкая моторика заставляет работать те зоны мозга, которые отвечают за речь, память, координацию и даже эмоциональную регуляцию».

По словам психолога, особенно хороша нейрогимнастика — упражнения, где правая и левая рука делают разные движения одновременно. Это синхронизирует полушария, заставляет мозг работать в полную силу и создаёт новые нейронные связи. Простейший пример: гладить себя по голове одной рукой и крутить спиральку по животу другой.

«Люди, которые всю жизнь занимаются рукоделием, реже страдают деменцией. Не потому что у них хорошая генетика, а потому что они годами тренировали мозг тонкими, точными движениями. Пальцы помнят то, что голова уже забыла. И эта память держит мозг в тонусе».

Правило восьмое: не давать стрессу хозяйничать. Хронический стресс разрушает мозг. Он повышает кортизол, который буквально съедает нейронные связи. Поэтому управление эмоциями — не каприз, а необходимость. Психическая устойчивость тренируется, как мышца. Дыхательные практики, медитация, психотерапия — всё это работает на долголетие вашего ума.

«Психическое долголетие — не случайность и не генетическая лотерея. Это результат ежедневных усилий. Точно таких же, как чистка зубов или зарядка. Только цена выше».

Лидия Иншина подчеркнула: если хотите дожить до глубокой старости в ясном уме, необходимо начинать готовиться прямо сейчас, потому что мозг пластичен до самой смерти, если его не бросать. И психика тоже.