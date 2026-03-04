Нутрициолог назвала самую полезную крупу

Это не только привычный завтрак, но и ценный источник витаминов и минералов. Нутрициолог Елена Желянина в беседе с NEWS.ru объяснила, какую овсяную крупу стоит выбирать и чем она полезна для организма.

По словам специалиста, овсянка представляет собой зерно овса, прошедшее разную степень обработки. Наибольшую пользу приносит цельная крупа — у нее самый низкий гликемический индекс и максимальная питательная ценность.

«Она является источником магния, железа, витаминов группы В, Е, К, марганца и цинка», — поделилась Желянина.

Нутрициолог рекомендует отдавать предпочтение ядрице или хлопьям. Именно они содержат растворимую клетчатку — бета-глюканы, которые выделяют овсянку среди других круп. Эти вещества играют ключевую роль в поддержании здоровья: снижают уровень «плохого» холестерина, замедляют всасывание глюкозы и надолго дарят чувство сытости.

Кроме того, бета-глюканы работают как пребиотики. Микробиота кишечника перерабатывает их в короткоцепочечные жирные кислоты, которые уменьшают воспаление, укрепляют кишечный барьер и улучшают чувствительность к инсулину.