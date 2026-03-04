Терапевт назвала витамины необходимые для хорошей кожи, волос и ногтей

Оптимальное потребление белка, присутствие в рационе омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, а также прием водо- и жирорастворимых витаминов необходимы для хорошей кожи, волос и ногтей. Об этом ТАСС рассказала научный сотрудник, к.м.н., кардиолог, терапевт Клиники лечебного питания "ФИЦ питания и биотехнологии" Татьяна Феофанова.

"Состояние волос, кожи и ногтей напрямую зависит от питания и состояния организма. Нам необходимы все нутриенты и разнообразие питания. Белки, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, водорастворимые витамины - витамины группы В, витамин С, жирорастворимые витамины - А, D, Е, цинк, железо, кремний, кальций, селен. Все это обеспечивает здоровье и красоту кожи, волос и ногтей", - сказала Феофанова.

Она подчеркнула, что и другие микроэлементы очень важны.