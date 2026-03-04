Названы продукты для защиты иммунитета в межсезонье

В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале медики дали рекомендации по поддержке иммунной системы в переходный период между сезонами.

Эксперты обратили внимание на необходимость коррекции рациона, так как некоторые продукты обладают особыми свойствами, помогающими организму противостоять простудам, пишет 1tv.ru. Доктор медицинских наук Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман напомнили телезрителям важный физиологический факт: половина иммунитета человека сосредоточена в кишечнике. От его состояния напрямую зависит способность организма бороться с вирусами. Иммунолог Андрей Продеус, в свою очередь, порекомендовал включить в повседневное меню продукты, богатые клетчаткой. По словам специалиста, бактерии кишечника питаются именно клетчаткой, и их активность напрямую стимулирует иммунный ответ. В качестве примеров таких продуктов он привёл кукурузные хлопья, чечевицу и семена чиа. Кроме того, иммунолог отметил пользу кисломолочной продукции, содержащей пробиотики, которые также способствуют заселению кишечника полезными микроорганизмами.

Как сообщалось ранее, врач рассказала, как с помощью правильного рациона замедлить процессы старения организма.