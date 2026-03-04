Врач опроверг вред ночных пробуждений

Врач Мерейн ван де Лаар опроверг популярное утверждение о том, что ночные пробуждения являются вредными для организма. Его слова приводит издание Infosalus.

Как утверждает ван де Лаар, согласно статистике, жители западных стран бодрствуют в среднем до 20 процентов от общего времени ночного отдыха. Он подчеркнул, что если человек просыпается о ночам, но при этом чувствует себя хорошо, то это вариант нормы.

Более того, доктор добавил, что сон восемь часов подряд не является строго необходимой практикой.

«Только 15-25 процентов людей спят восемь часов и более. Это зависит от индивидуальных потребностей во сне, которые обычно варьируются от шести до восьми часов», — заключил специалист.

