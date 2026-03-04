Спать в носках полезно для здоровья: правда или маркетинговый миф

Носки на ногах могут ускорить засыпание человека примерно на 15 минут, рассказала дерматолог Элеонора Федоренко. По ее словам, этот предмет одежды якобы стимулирует естественный цикл терморегуляции, и люди, согревшие ноги, засыпают быстрее, чем те, у кого конечности замерзли. Дерматолог посоветовала выбирать для быстрого засыпания носки из натуральных тканей, пропускающих воздух и обеспечивающих тепло. Могут ли носки на ногах ускорить засыпание и какие еще внешние факторы способны влиять на сон, «Вечерняя Москва» узнала у экспертов.

В каких случаях носки могут улучшить засыпание

По словам врача отделения медицины сна Алены Гавриловой, научных данных о том, что носки могут ускорить засыпание, не существует.

— Однако это может «работать» для людей с нарушенной микроциркуляцией. Чаще всего это пожилые люди, когда у них появляется нейропатия (повреждение нервных волокон), либо нарушение кровотока по сосудам, — объяснила собеседница «ВМ».

В этой ситуации человеку действительно может быть комфортнее засыпать в носках. Но это нельзя назвать общей рекомендацией, которая будет эффективна для всех людей, отметила Гаврилова.

Врач-сомнолог, невролог Елена Царева также подчеркнула, что не встречала исследований о том, что носки якобы могут ускорить засыпание.

— Но эта рекомендация может помочь людям, у которых имеются симптомы синдрома беспокойных ног. Он проявляется неприятными ощущениями, которые заставляют человека двигаться и мешают ему заснуть, — рассказала врач.

Симптомы синдрома беспокойных ног, если они не сильно выражены и возникают редко, снимают мероприятиями общей профилактики: охлаждением либо согреванием, массажем, иглоукалыванием и другими подобными процедурами.

— Могу предположить, что если человек испытывает такие ощущения, которые мешают ему уснуть, то носки, согревая его ноги, будут тем самым уменьшать эти симптомы и помогать ему засыпать, — сказала сомнолог.

Какие еще внешние факторы могут помочь сну

Гаврилова подчеркнула, что на засыпание влияют внешние факторы — общие правила гигиены сна:

отсутствие света;

комфортная температура (около 20 градусов тепла, но это зависит от индивидуальных особенностей человека);

проветривание помещения перед сном.

Многие слышали об утяжеленных одеялах, которые за счет веса (от трех до 15 килограммов) создают эффект объятий и помогают человеку быстрее уснуть.

— Но такие одеяла подходят не для всех людей. Это рекомендация для тех, кто страдает расстройствами сна, чаще на фоне тревоги. Утяжеленное одеяло создает глубокое ощущение безопасности и снижает тревожность, — рассказала Гаврилова.

Царева отметила, что любые внешние физические факторы следует рассматривать в определенном контексте: о чем именно идет речь и на что это должно влиять.

— Утяжеленное одеяло часто позиционируется как помогающее засыпать при тревожности. Нужно оценивать, как дополнительный вес влияет на тревогу и в каких случаях, — указала сомнолог.

То же самое касается и теплых, согревающих одеял — они подходят далеко не всем людям, но тем, кто уже засыпает в носках, под ними может быть более комфортно. С другой стороны, есть множество людей, которым некомфортно в душном помещении — для них теплое одеяло будет раздражающим фактором, а не помощью в ускорении засыпания. Царева добавила, что вариативность может быть очень большой, а потому нужно рассматривать каждый индивидуальный случай отдельно.

Избавиться от проблем со сном можно, придерживаясь определенных рекомендаций. Например, за 10 часов до сна специалисты рекомендуют отказаться от кофеиносодержащих напитков, за три часа — от еды, за два часа — прекратить заниматься рабочими делами, а за час — перестать использовать телефон. Что еще поможет заснуть быстрее и легче, выясняла «Вечерняя Москва».