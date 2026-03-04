Невролог рассказал о типичной ошибке людей в начале весны

На разрыве между «хочется по-весеннему» и «ресурс еще зимний» здоровье ломается чаще всего и первая линия атаки — респираторные вирусы, рассказал невролог, руководитель «АЙТИМЕДЛАБС» Али Исмаилов. Своим мнением он поделился в разговоре «Ленты.ру».

По словам эксперта, для респираторных заболеваний период конец февраля-март идеален: перепады температуры, транспорт, офисы и школы, сухой воздух. Происходит часто так: человек простыл, не выспался, попил что-то для иммунитета и ему становится легче, но затем температура возвращается, кашель становится глубже.

«Вторая история сезона — аллергия. Она часто стартует именно на этом стыке: насморк, зуд в глазах, ощущение “как будто заболел”, но без температуры и без настоящей ломоты. И тут типичная ошибка: лечить аллергию как инфекцию или, наоборот, списывать инфекцию на аллергический сезон», — предупредил врач. «Весной «устает» нервная система — она первой реагирует на перегрузку», — Али Исмаилов, невролог.

Эксперт предупредил, что после вирусов нередко приходит поствирусная астения, на фоне которой усиливаются головные боли, мигрени, напряжение в шее и плечах, у тревожных людей появляется «туман», головокружение, ощущение нестабильности. Люди начинают искать страшные диагнозы, хотя причина часто проще: недосып, инфекция или аллергия, погода, стресс, подчеркнул он.

«Есть и еще одна весенняя классика: обострения того, что в быту называют остеохондрозом. Переохлаждение, ветер, мокрая одежда, кондиционер в машине — и мышцы отвечают спазмом. Спазм запускает цепочку боли: ограничение движения, прострел в поясницу, отдача в лопатку или руку. Поэтому весной важно утепляться не ради моды. Шея и поясница очень не любят холодный ветер и мокрую одежду — они потом возвращают это болью на недели», — предупредил Исмаилов.

