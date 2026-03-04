Названы ошибки, которые мешают нормальному сну

Сон — один из ключевых факторов психического и физического здоровья, который напрямую влияют на концентрацию, эмоциональное состояние, продуктивность и общий уровень энергии.

«Чаще всего сну мешает отсутствие режима. График стоит держать даже в выходные. Дневной сон тоже может навредить, если спать дольше 30 минут. Еще одной частой ошибкой является привычка использовать кровать не по назначению. Например, работать в ней или есть. Из-за этого мозг перестает воспринимать постель как место для отдыха. Часто уснуть мешают тревожные мысли и стресс, если пытаться лечь спать с «перегруженной» головой без предварительного расслабления», - сообщила геронтолог Анна Шелобанова.

Много проблем доставляет неправильное питание.

«Не стоит ложиться спать сильно голодным, но и переедать на ночь вредно. Лучше всего легко поужинать за 2–3 часа до сна. Алкоголь может помочь быстро «отключиться», но сон будет поверхностным и прерывистым», - отметила врач.

Ранее сообщалось, что если сон не приходит в течение 20-30 минут, не стоит оставаться в кровати и пытаться «заставить» себя уснуть — это усиливает тревожность.