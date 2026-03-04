Стало известно, на каком масле жарить без вреда для здоровья и фигуры

Известный телеведущий и врач Александр Мясников поставил точку в многолетнем споре о сливочном масле. В своем эфире на федеральном канале он не только оправдал продукт, обвиняемый в вреде для сосудов, но и дал четкие рекомендации по его использованию в кулинарии.

В последние годы сливочное масло стало настоящим изгоем для приверженцев здорового питания: его клеймили за высокую калорийность и пугали «плохим» холестерином. Однако Александр Мясников в своей авторской программе призвал пересмотреть это предубеждение.

По словам медика, современные исследования показывают, что животные жиры в умеренных количествах не только безопасны, но и необходимы организму. В продукте содержится целый комплекс жирорастворимых витаминов (А, Е, D, K) и микроэлементов, отвечающих за упругость кожи, здоровье волос и стабильность сосудистой стенки.

Главная сенсация прозвучала в ответ на извечный кулинарный вопрос: можно ли жарить на сливочном масле, не превращая еду в канцерогенную угрозу? Мясников заявил, что жарить не только можно, но и нужно, однако с одной оговоркой: сковороду стоит доверять только продукту с жирностью 82,5%.

Экономия на более дешевых аналогах с меньшим процентом жирности чревата выделением вредных веществ из-за примесей и воды. Оптимальным же вариантом для горячей обработки врач назвал топленое масло: благодаря высокой концентрации насыщенных жиров оно не образует опасных соединений даже при сильном нагреве, в отличие от многих растительных масел.

Любителям здорового образа жизни не стоит слепо верить мифам о калорийности. Доктор напомнил, что энергетическая ценность сливочного масла (около 750 ккал) парадоксальным образом ниже, чем у разрекламированного оливкового или кокосового аналогов. Конечно, злоупотребление жирами никому не пойдет на пользу, но и исключать их полностью — ошибка.

Под строгий запрет продукт попадает лишь для пациентов с панкреатитом, желчнокаменной болезнью или непереносимостью лактозы. Остальным же Мясников советует смело возвращать сливочное масло в рацион, выбирая качественный продукт и соблюдая умеренность.

