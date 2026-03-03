Доктор развеял мифы о раке, мешающие ранней диагностике

Врач-онколог, химиотерапевт, эксперт благотворительного фонда «Онкологика» Юлия Гронская раскрыла несколько распространенных заблуждений о раке, которые мешают его ранней диагностике. Их она опровергла в разговоре с «Лентой.ру».

Одним из самых устойчивых мифов Гронская назвала мнение, будто рак всегда является наследственной болезнью. По ее словам, на самом деле наследственность играет роль лишь в 5-10 процентах случаев.

«Большинство злокачественных опухолей возникает спонтанно: из-за возрастных изменений, воздействия канцерогенов, хронических инфекций и факторов образа жизни. При этом отсутствие онкологических заболеваний в семье не отменяет необходимости регулярных профилактических обследований», — рассказала врач.

Еще одним опасным заблуждением специалист считает веру в народные методы лечения рака: травы, соду и другие альтернативные средства. Она подчеркнула, что эффективность таких подходов не подтверждена научными исследованиями, а самолечение может привести к потере времени и ухудшению состояния человека. Любые дополнительные препараты и БАДы допустимы только после согласования с врачом.

Третьим опасным мифом она назвала то, что некоторые люди считают химиотерапию настолько опасной, что откладывают лечение. По ее словам, современная терапия — это не только классическая химиотерапия, но и менее токсичные методы лечения. Побочные эффекты в большинстве случаев являются контролируемыми и носят временный характер, а польза от лечения значительно превышает возможные риски, добавила Гронская.

