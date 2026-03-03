$77.6190.31

Врач Цурцумия: ортопедические корсеты для спины способствуют атрофии мышц и болям

Газета.Ru

Ортопедические корсеты при неправильном и частом ношении могут привести к атрофии мышц спины и болям. Кроме того, они ограничивают подвижность поясницы, что также вызывает боли, рассказал «Газете.Ru» главный специалист по направлению «спортивная медицина» сети клиник «Будь Здоров» Шалва Цурцумия.

Как корсет для поддержания спины может навредить ей
© Global Look Press

Многие офисные сотрудники, страдающие от болей в спине, видят в корсете простое решение, которое убирает боли в спине, но регулярное и бесконтрольное ношение ортопедических корсетов — медвежья услуга для позвоночника.

«Главная опасность заключается в том, что мышцы перестают работать. Наш естественный мышечный корсет функционирует по принципу «используй или потеряешь». Когда внешнее устройство берет на себя поддержку позвоночника, глубокие мышцы спины и пресса просто расслабляются и атрофируются. Им не нужно напрягаться — корсет уже все сделал. В итоге человек попадает в ловушку: без корсета спина перестает функционировать самостоятельно, боли возвращаются, и ходить без поддержки становится невозможно», — заметил врач.

Кроме того, жесткая фиксация ограничивает естественную подвижность поясницы. Позвоночник создан для амортизации нагрузок при ходьбе и наклонах. Когда один отдел «выключается», нагрузка перераспределяется на грудной отдел и тазобедренные суставы, провоцируя боли уже в других зонах.

«Корсеты — это медицинское изделие, которое назначается строго по показаниям: в остром периоде после травм, при переломах или выраженном болевом синдроме на короткое время. Носить их «для профилактики» или во время офисной работы вредно. Лучшая поддержка спины — собственные тренированные мышцы. Вместо корсета лучше укреплять ягодицы, пресс и разгибатели спины: это естественный, «умный» корсет, который подстраивается под каждое движение», — заключил доктор.