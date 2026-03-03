Врач рассказал о связи татуировок с несколькими видами рака

Любителей татуировок предупредили о риске развития нескольких видов рака
Врач Мануэль Висо предупредил, что татуировки повышают риск развития нескольких видов рака. Его слова передает издание 20minutos.
Как пояснил Висо, после нанесения татуировки клетки иммунной системы пытаются удалить попавшие в организм чернила, но терпят неудачу, поэтому погибают. Затем появляются новые клетки, с которыми происходит то же самое. Этот процесс длится на протяжении долгого времени, а результатом становится хроническое воспаление, отметил доктор.
Хроническое воспаление повышает риск развития нескольких видов рака, подчеркнул он.
«Некоторые недавние исследования уже выявили связь между татуировками и меланомой, а также лимфомой», — предупредил врач.
При этом он сразу же успокоил любителей наносить рисунки на тело: эти исследования находятся еще на начальной стадии, поэтому их достоверность пока нельзя подтвердить окончательно.
Ранее онколог Владимир Сенько рассказал, какие привычки повышают риск развития рака. Среди них он выделил переедание и недостаток физической активности.