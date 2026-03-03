Врач рассказал, за счет чего магния цитрат помогает сбросить вес

Многие считают, что магний цитрат помогает сбросить вес, сжигая жир. Однако на самом деле снижение цифры на весах связано с тем, что препарат имеет легкий слабительный эффект, и на самом деле не помогает худеть, рассказал «Газете.Ru» ассистент кафедры фармакологии, младший научный сотрудник отдела медицинской химии и токсикологии Пироговского университета Денис Борозденко.

«Магния цитрат представляет собой популярную и легкоусвояемую форму магния, связанную с лимонной кислотой, которую часто включают в состав добавок. О полезных качествах магния можно рассказывать бесконечно. Это критически важный микроэлемент, необходимый для работы нервной системы и желудочно-кишечного тракта. Однако его прямое влияние на процесс похудения остается под вопросом. С точки зрения фармакологии магний действует как легкое слабительное средство. Например, лечебная минеральная вода, богатая магнием, является препаратом первого выбора при функциональных запорах», — объяснил врач.

Доктор подчеркивает: свойств, расщепляющих жиры, у магния нет.