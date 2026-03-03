Как избавиться от боли во время месячных

Часто сильные боли во время менструации связаны с эндометриозом — заболеванием, при котором клетки слизистой оболочки матки (эндометрия) разрастаются там, где их быть не должно. Комплексная терапия, включающая коррекцию гормонального фона, помогает избавиться от болей при месячных, рассказала «Газете.Ru» заведующая Центром женского здоровья на Полярной, акушер-гинеколог, врач ГКБ им. Ерамишанцева Анна Тарасова.

«Точные причины заболевания до конца не известны. Среди возможных факторов отмечают гормональные нарушения: эстроген может заставить эндометрий расти слишком активно, так что он начнет распространяться за пределы матки. Также при ретроградной менструации клетки эндометрия попадают в область живота, где приживаются и начинают разрастаться. Хотя конкретные гены эндометриоза пока неизвестны, наличие близких родственниц с этим заболеванием повышает вероятность его развития», — объяснила врач.

При этом сложность в постановке диагноза заключается в том, что часто женщина принимает симптомы патологии просто за очень болезненные месячные. В результате она может годами жить с тазовой болью, сниженной работоспособностью, анемией — и не получать правильного лечения. Нередко диагноз устанавливается уже на этапе обследования при подозрении на бесплодие.

«Умеренные тянущие ощущения в первые дни менструации допустимы, насторожить должны выраженные боли во время менструации, боль при интимной близости или мочеиспускании, боли и спазмы в кишечнике, усиливающиеся в дни цикла, обильные и длительные менструации, «мазня» до и после, хроническая тазовая боль более шести месяцев. Если же месячные сопровождаются повышением температуры, выраженной слабостью, головокружением или потерей сознания, необходимо срочно обратиться за медицинской помощью», — отметила гинеколог.

В центрах женского здоровья может быть выполнен осмотр, забор мазков на микрофлору и онкоцитологию, а для пациенток старше 30 лет — ПЦР-тест на вирус папилломы человека (ВПЧ). Диагноз всегда ставится на основании комплекса данных.

«При осмотре врач проводит УЗИ, а в некоторых случаях для постановки диагноза проводится лапароскопия с гистологическим исследованием. Однако лечение эндометриоза выходит за рамки гинекологии, так как оно тесно связано с гормональным фоном, а значит, помощи только гинеколога может быть недостаточно и может потребоваться участие эндокринолога. Если у пациентки есть боли, нарушения цикла и проблемы с зачатием, гинеколог проводит базовое обследование и при необходимости подключает эндокринолога», — объяснила доктор.

Назначаются анализы на гормоны, управляющие менструальным циклом, ростом яйцеклеток, овуляцией, лактацией и работой щитовидной железы (ФСГ, ЛГ, пролактин, ТТГ), а также на уровень кортизола. Эндометриоз лечат лекарственными препаратами, которые подбираются по результатам анализов, в том числе могут понадобиться гормональные препараты, но в ряде случаев необходима операция, например при эндометриоидных кистах.