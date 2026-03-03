Российские подростки рискуют оглохнуть через 25–30 лет

Сурдологи уже давно жалуются на то, что количество пациентов с жалобами на снижение слуха растет с каждым годом, причем среди них становится все больше подростков и молодежи. Как рассказала «Газете.Ru» врач-сурдолог, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина, это может быть связано с чрезмерным использованием наушников.

«Чрезмерное использование наушников действительно разрушает слух молодых людей. Согласно многим исследованиям, к 2050 году половина населения Земли рискует столкнуться с тугоухостью, во многом из-за портативной аудиоаппаратуры. Любовь молодежи к громкой музыке в наушниках может привести к тугоухости у 1/3 слушателей. Исследования прогнозируют 1,1 млрд случаев среди 12–35-летних. Уже сейчас я и мои коллеги отмечаем рост доли подростков среди пациентов — на них приходится до 30% случаев», — призналась врач-сурдолог, оториноларинголог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.

Причем, по словам врача, через 25–30 лет текущие проблемы усилит и возрастное снижение слуха, вызванное естественным старением организма, так что рост количества людей с проблемами слуха в будущем — реалистичный сценарий.

Однако точных данных о том, сколько людей в России на момент 2026 года страдают от проблем со слухом из-за громкого прослушивания музыки, нет. Но в 2019 году сообщалось, что в стране около 30% школьников имеют нарушения слуха из-за воздействия громких звуков, в том числе музыки в наушниках.