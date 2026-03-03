Травматолог рассказал, как отлепить примерзший язык от металла

Отлепить примерзший к качелям язык можно с помощью приема "домик" или собственного дыхания, рассказал "РГ" травматолог-ортопед "Поликлиники.ру" Вадим Апанасюк.

"Если язык прилип к металлу на холоде, то первое, что важно сделать, - перестать паниковать. Не нужно дергать и рвать его, потому что слизистая языка очень нежная, и резкие движения гарантированно оставят на металле кровавый след", - подчеркнул специалист.

Самый доступный и безопасный способ - сделать глубокий вдох носом, а затем теплый, медленный выдох ртом, при этом направляя воздух на место соприкосновения языка с железом.

"Хорошо, если рядом есть помощник: он может прикрыть это место ладонями "домиком", чтобы сохранить тепло от вашего дыхания и не дать ветру его сдувать. Если есть возможность, можно аккуратно полить металл рядом с языком слегка теплой (негорячей!) водой, стараясь, чтобы вода стекала именно к месту примерзания, но ни в коем случае не обожгла сам язык. Как правило, через минуту-другую тепла достаточно, чтобы лед растаял и освободил вас", - добавил Вадим Апанасюк.

Если после "освобождения" заметна ранка, нужно прополоскать рот простой теплой водой. Затем, для профилактики инфекции, можно обработать поврежденное место, например, раствором "Мирамистина" или "Хлоргексидина" в неспиртовом варианте.

"Достаточно одного-двух орошений. Если кровотечение не останавливается или ранка глубокая - отправляйтесь в травмпункт или к челюстно-лицевому хирургу", - отметил наш собеседник.

В большинстве случаев ранка заживет сама, но на это потребуется около недели.