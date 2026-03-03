Что происходит с организмом, когда человеку есть с кем поговорить

Как объяснила клинический психолог Лидия Иншина в комментарии RuNews24.ru, если человек изолирован от общества, риск умереть раньше времени вырастает на 26–33%. Это примерно то же самое, как если бы вы выкуривали по 15 сигарет в день.

© runews24.ru

«Хроническое одиночество сокращает жизнь сильнее, чем жизнь в загазованном городе. А люди, у которых есть крепкие связи с другими, имеют на 50% больше шансов дожить до глубокой старости и сохранить ясный ум», — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что пора признать: общение — это не «приятное времяпрепровождение», а биологическая необходимость.

Иншина напомнила, что ВОЗ официально признала одиночество глобальным фактором риска наряду с курением и сидячим образом жизни. На этом фоне проводимые исследования рисуют довольно пугающую картину:

Сердце и сосуды: одиночество повышает риск инфаркта и инсульта. Оно работает как хронический стресс, который изнашивает сосуды изнутри. Ваш «мотор» просто не выдерживает тишины.

Мозг: социальная изоляция увеличивает риск старческого слабоумия на 23–58%, а вероятность болезни Альцгеймера — на 72%. Даже краткосрочное ограничение общения у пожилых людей снижает скорость ходьбы и ухудшает координацию. Прямые признаки того, что мозг начинает сдавать позиции.

Психика: одинокие люди в два раза чаще страдают депрессией, тревогой и суицидальными мыслями. Исследования подтверждают: социальные связи — ключевой фактор, который определяет, будет у человека депрессия или нет. Не важный, а ключевой.

Иммунитет: изоляция запускает в организме вялотекущее воспаление, активирует системы стресса и разрушает сосуды изнутри. Если по-русски: ваше тело начинает медленно убивать себя само, потому что ему не с кем разделить этот груз.

«Влияние социальных связей на риск хронических болезней сопоставимо с действием таких «признанных убийц», как курение, алкоголь, повышенное давление, лишний вес и даже грязный воздух», — пояснила психолог.

По её словам, программы, направленные на укрепление социальных связей, дают впечатляющие результаты на практике

К примеру, как отметила Лидия Иншина, когда начинают работать с пожилыми любьми, помогая преодолеть изоляцию, у них заметно улучшается и психическое, и физическое здоровье. Даже 10 минут разговора по телефону со старым другом меняют биохимию крови. Это не метафора. Это лабораторные данные.

Это работает и в случае с подростками. Программы, которые помогают молодым людям найти свою группу, свою «тусовку», устойчиво снижают тревогу и депрессию.

По словам эксперта, существуют и уязвимые группы.

«В США была программа «Общество как лекарство». Люди из малообеспеченных семей просто собирались раз в неделю, общались, поддерживали друг друга. Результат: значительное снижение депрессии, тревоги, улучшение питания и физической активности. Участники говорили: чувство, что ты кому-то нужен и тебя понимают, стало главным целительным фактором. Не лекции о здоровье, а просто возможность быть рядом с теми, кто понимает. Бутан — единственная страна, где здоровье нации измеряют не только деньгами, но и индексом «национального счастья». Там есть программы, где подростки учат пожилых пользоваться интернетом, а старейшины делятся с молодёжью мудростью. Чувство «я нужен, я важен» официально признано защитой от депрессии и угасания мозга», — рассказала психолог.

При этом она отмечает, что для большинства физических болезней (сердце, диабет, инсульт) связь с одиночеством не означает, что одиночество их вызывает напрямую. Однако оно служит мощным сигналом тревоги. Как высокая температура — она не болезнь, но говорит, что что-то не так.

«Для психических расстройств картина другая. Тут есть прямая связь: одинокие люди в 5,5 раз чаще страдают депрессией именно из-за своего одиночества. То же самое с тревогой, зависимостями и даже некоторыми физическими болезнями», — пояснила эксперт.

Лидия Иншина подчеркнула, что одиночество — это не просто «плохое настроение». Это активный участник развития душевных расстройств.

В связи с этим клинический психолог рассказала о пяти правилах, которые могут помочь в укреплении социальных связей.

1. Разнообразьте круг общения

Учёные выделяют три типа социальных сетей: богатые (много разных людей), сфокусированные (только семья) и ограниченные (почти никого). Только «богатая» сеть даёт лучшие показатели здоровья. Не замыкайтесь на семье — поддерживайте старых друзей, ищите новые знакомства по интересам. Чем разнообразнее ваша «стая», тем устойчивее ваша психика.

2. Участвуйте, а не просто присутствуйте

Чувство принадлежности рождается не из пассивного сидения в компании, а из общего дела. Волонтёрство, клубы по интересам, командный спорт, совместные проекты — всё, что требует включённости, работает в десятки раз эффективнее, чем просто «посидеть рядом». Мозгу нужна активность, а не фон.

3. Создавайте ритуалы

Регулярные встречи — еженедельные ужины с друзьями, книжный клуб по вторникам, утренние пробежки с соседом — создают предсказуемость и надёжность. Мозг любит ритуалы: они снижают тревогу и дают чувство безопасности. Это как якорь в штормящем море повседневности.

4. Не только берите, но и давайте

Социальные связи — это улица с двусторонним движением. Помощь другим (даже мелкая) включает центры удовольствия в мозге и укрепляет чувство собственной значимости. Принцип «я нужен» работает безотказно: когда вы знаете, что кому-то без вас плохо, вы живёте дольше и качественнее. Не потому что кто-то сказал, а потому что так устроен мозг.

5. Телефон не заменит живого человека

Онлайн-общение — хорошее подспорье, особенно для тех, кто мало выходит из дома. Но оно не заменяет живого контакта — объятий, прикосновений, совместного смеха. Ни один мессенджер не даст тех гормонов, которые вырабатываются, когда вы просто сидите рядом с близким человеком.

«Социальные связи — это не «приятное дополнение» к здоровому образу жизни. Это такая же основа здоровья, как правильное питание, физическая активность и отказ от курения. Организм — не машина, которую можно починить в одиночку. Это живая система, которая процветает только в окружении других живых систем, биологически необходимый фактор выживания, регулятор давления, антидепрессант и защита для сердца в одном флаконе», — объяснила эксперт.

Одиночество убивает, а качественное, глубокое, взаимное общение лечит.