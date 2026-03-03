Диетолог сравнила пользу и вред разных видов хлеба

В зависимости от вида и способа приготовления хлеб может иметь противоположенные свойства, заявила диетолог Джо Трэверс. Пользу и вред от разновидностей этого продукта она сравнила во время беседы с HuffPost.

Трэверс назвала самым полезным хлеб из цельного зерна или на закваске. По ее словам, цельнозерновые виды помогают поддерживать здоровье кишечника и сердечно-сосудистой системы за счет высокого содержания клетчатки. Хлеб же на закваске лучше усваивается и мягче благоприятно влияет на пищеварение.

При этом диетолог отметила, что белый хлеб из рафинированной муки имеет меньше питательных веществ и может провоцировать сильные скачки уровня сахара в крови. При этом она подчеркнула, что необязательно исключать этот продукт из рациона — достаточно есть его реже или в меньшем количестве.

