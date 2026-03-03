Оценено влияние ранних подъемов на продуктивность и здоровье

Привычка рано просыпаться полезна не всем, убеждена врач-эндокринолог Зухра Павлова. Влияние ранних подъемов на продуктивность и здоровье она оценила в своем Telegram-канале.

По словам специалиста, продуктивность зависит не от времени звонка будильника, а от соответствия режима индивидуальному хронотипу. Каждый человек генетически предрасположен к большей активности утром или вечером, и этот биологический ритм влияет на уровень работоспособности, сон и бодрствование в течение дня.

Павлова пояснила, что при несоответствии внутренних часов социальному расписанию возникает так называемый социальный джетлаг. По ее словам, такое состояние чаще встречается у людей с вечерним хронотипом и грозит усталостью, снижением концентрации и падением продуктивности.

Врач добавила, что если такое состояние сохраняется долго, то снижаются качество сна, когнитивные функции и общая работоспособность. Людям с вечерним хронотипом и при этом вынужденным рано просыпаться, Павлова рекомендовала спать не менее семи часов, соблюдать гигиену сна и ограничивать использование гаджетов вечером.

Ранее дерматолог Элеонора Федоненко рассказала о пользе сна в носках. По ее словам, носки запускают естественный цикл терморегуляции и способствуют быстрому засыпанию.