Какие продукты из ежедневного рациона могут быть вредны для здоровья

Обычные продукты из ежедневного рациона могут быть вредны для здоровья, предупредил гастроэнтеролог Саураб Сети. Незаметно отравляющую организм пищу он перечислил в беседе с изданием Mirror.

По словам Сети, больше всего пестицидов среди продуктов питания содержит клубника. Остатки пестицидов в плодах, объяснил он, могут влиять на выработку гормонов и накапливаются в организме, усиливая негативное влияние на здоровье. В свою очередь, вода в бутылках содержит много микропластика, продолжил врач. Эти частицы еще изучаются на предмет потенциального негативного воздействия на состояние желудочно-кишечного тракта.

Также Сети считает опасной консервированную рыбу — в ней могут присутствовать тяжелые металлы, что при частом употреблении может повлиять на работу мозга и нервной системы. Кроме того, гастроэнтеролог предостерег от чрезмерного употребления содержащих канцерогенные соединения чипсов, негативно воздействующего на микробиом кишечника ультрапереработанного мяса и конфет, содержащих искусственные красители. «Дело не в страхе, а в осознанности. Как только вы узнаете источник вредных веществ, вы сможете сделать более разумный выбор в пользу продуктов питания, защищающих кишечник, печень, гормоны и здоровье в долгосрочной перспективе», — заключил гастроэнтеролог.

Ранее гастроэнтеролог Дмитрий Рытько рассказал о последствиях употребления острой азиатской лапши. По его словам, это блюдо не может нанести серьезного вреда здоровью, но при ежедневном употреблении может спровоцировать неприятные симптомы со стороны пищеварения.