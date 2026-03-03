Сомнолог рассказал, когда полезен «ночной развод»

«Ночной развод» может быть полезнее для здоровья, чем сон в одной кровати. Об этом в беседе с aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач России Роман Бузунов.

Главная проблема — недостаток пространства. Стандартная двуспальная кровать шириной 140–160 см даёт каждому всего по 70–80 см, что сравнимо с детской кроваткой. К этому добавляются храп, ворочание, перетягивание одеяла и «горячий» сосед. Исследование, проведённое в Англии в 2024 году, назвало именно эти три фактора главными раздражителями во время совместного сна.

«Близость и секс перед сном, особенно после стресса, помогают быстрее заснуть, — отмечает Бузунов. — Но это не гарантирует, что дальше человек будет спать хорошо».

Врач напоминает, что в царские времена знать спала раздельно: пары проводили время вместе, а на ночь расходились по своим половинам. Современный Запад пошёл ещё дальше — там набирает популярность так называемый «ночной развод» (sleep divorce). Партнёры спят в разных кроватях, чтобы высыпаться и не раздражать друг друга.

Если же совместный сон принципиален, сомнолог рекомендует кровать шириной минимум 180 см, а лучше — 200–220 см. Для малогабаритных квартир выходом могут стать современные анатомические диваны, которые раскладываются в полноценное спальное место таких размеров.