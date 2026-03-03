Врач-невролог Екатерина Демьяновская объяснила, какие виды наушников сильнее других вредят слуху.

По словам медика, именно вакуумные модели, которые глубоко вставляются в слуховой проход и плотно его закрывают, представляют наибольший риск. Из‑за герметичности звук поступает напрямую к звукопроводящим структурам, практически обходя природные защитные механизмы уха. К тому же в таких наушниках даже средняя громкость кажется тише, чем она есть на самом деле, поэтому пользователи нередко увеличивают звук до потенциально опасных значений.

В беседе с РИАМО Демьяновская также отметила, что обычные вкладыши без силиконовых насадок немного безопаснее. Они пропускают часть внешних звуков, из‑за чего человеку приходится держать громкость на более разумном уровне.

А вот накладные наушники с крупными амбушюрами, полностью закрывающими ухо, при равных условиях вредят слуху меньше. Звук в них распределяется по большей площади и частично приглушается. Правда, это работает только при хорошей шумоизоляции и если не злоупотреблять громкостью, подчеркнула врач.