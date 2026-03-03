Нутрициолог перечислила полезные свойства разных видов меда

Разный мед — это не только разный вкус, но и совершенно разный химический состав. Однако есть общее правило: при любом типе диабета с этим лакомством нужно быть предельно осторожным, уверяют авторы «Пятого канала — новости и видео».

© ГлагоL

Нутрициолог Лариса Никитина особо отметила падевый мед. Его пчелы собирают не с цветов, а со сладких выделений насекомых или самих растений. Такой мед гуще, темнее и буквально «заряжен» минералами: калием, кальцием, магнием и железом. Его часто советуют для поддержки сердца, укрепления костей или при анемии. Считается, что он помогает восстановить силы и успокоить нервы благодаря антиоксидантам.

Если смотреть на цифры, то в среднем мед — это на 80% углеводы (почти половина из которых — фруктоза) и на 13-20% вода. На долю витаминов, ферментов и минералов остается всего около 1%. Именно из-за высокой концентрации сахаров диабетикам стоит включать его в рацион с большой оглядкой.

У каждого сорта свои «фишки»:

Липовый работает как природный антисептик и жаропонижающее (как и сами цветки липы). Он полезен для пищеварения, но помните — это сильный аллерген. Гречишный ценят за кверцетин и флавоноиды. В нем есть железо и медь, но, как подчеркивает эксперт, не стоит пытаться лечить им дефицит железа — чтобы получить норму, придется съесть столько меда, что вред от сахара перекроет всю пользу. Акациевый мягко действует на дыхательные пути и помогает расслабиться. Донниковый содержит кумарины. Его выбирают, чтобы подстегнуть иммунитет, расширить сосуды или снять воспаление. Он хорош и для ЖКТ, и как компонент в косметологии. Редкий гость из Казахстана и Средней Азии — акураевый мед. У него специфический вкус с кислинкой и очень долгое послевкусие. Продукт интересный, но его часто подделывают, так что найти настоящий — тот еще квест.

Мед — уникальный продукт, но только если употреблять его правильно. Высокая температура разрушает полезные ферменты, и напиток становится простым сахарным сиропом, опасным для пожилых людей из-за резких скачков сахара. А пока мед попадает к нам на стол, пчелы проделывают сложнейшую работу: разведка с помощью танца, сушка нектара крыльями, смешивание и запечатывание сот, о чем рассказывал «ГлагоL».