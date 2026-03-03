Что такое «палка здоровья» и как она поможет в борьбе с целлюлитом

Оказывается, бороться с лишним весом и целлюлитом можно с помощью отстукивания себя палкой - такой необычный метод был известен еще нашим предкам. О том, как правильно это делать, рассказала врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Мария Коновалова, ее слова приводит aif.ru.

Первое - такой способ приведения себя в порядок разрешен не всем. Нельзя отстукивать себя палкой людям с психическими, онкологическими, острыми воспалительными заболеваниями с лихорадкой, тромбофлебитами, хроническими заболеваниями средней и тяжелой степени, в раннем послеоперационном периоде. Также существуют местные противопоказания - варикозно расширенные вены, гнойные заболевания кожи.

Остальные же с осторожностью могут применить этот метод.

Подойдет скалка (без срединного утолщения), черенок от лопаты, небольшое полено, палка, подобранная в лесу.

"Возможно, в детстве вы видели в деревнях, как бабушки и дедушки отстукивали себя любимым поленом. В китайской медицине отстукивание палкой имеет глубокий смысл. Дерево - это природный элемент, который весной начинает расти. Для роста ему нужны весенние ручьи, питающие корни. Отстукивание деревянной палкой активирует движение жидкостей в теле, пробуждая наше тело после зимнего снижения активности", - рассказала Мария Коновалова.

По ее словам, контакт тела с деревом способен усилить работу печени и желчного пузыря.

Отстукивать себя нужно самостоятельно, чтобы ориентироваться на самочувствие. Делать это можно частями - только руки, только ноги и ягодицы, спину, голову, переднюю поверхность тела. А можно провести полноценный сеанс оздоровления с отстукиванием всего тела от макушки до стоп.

"Хорошо бы отстукивать себя ежедневно. А боковую поверхность бедра и голени - перед каждым приемом пищи, это активирует отток желчи", - рекомендует реабилитолог.

Как правильно отстукивать себя?

Начните отстукивание с рук, советует Мария Коновалова.

"Разделите руку на сектора по линиям от плечевого сустава к пальцам через середину локтевой ямки, через локоть и через боковые выступы локтевого сустава. Отстучите сначала линии поверхностно от плечевого сустава к кончикам пальцев - как будто только кожу хотите немного сотрясти. Отстукивайте каждый миллиметр линии. Затем отстучите с большим давлением - на толщину мышц, вызывая сотрясение тканей до кости", - объясняет она.

Затем она рекомендует отстучать ногу по линиям, разделяющим ее на четыре сектора. Первая линия идет от паховой складки через середину коленной чашечки к среднему пальцу стопы, боковые линии - с наружной и внутренней стороны бедра через боковые поверхности коленного сустава к первому и пятому пальцам, четвертая линия - от середины подъягодичной складки через середину подколенной ямки, через подошвенную поверхность стопы к третьему пальцу.

Далее отстукиваем межлопаточную зону, область лопаток, трапециевидные мышцы, нижнюю часть спины, ягодичную зону. Направление палки при этом может быть косым, перпендикулярным позвоночнику. Двигаемся сверху вниз.

"Голову отстукиваем легким движением ото лба назад по средней линии и в стороны от нее с шагом в 1,5 см, доходя до ушных раковин", - продолжает специалист.

Хорошим результатом после практики будет ощущение тепла, легкости и расслабленности в теле, заключает Коновалова.