Эндокринолог рассказал, как голодание влияет на когнитивные способности

Эндокринолог Юрий Соломадин в рубрике «Теперь вы знаете» рассказал, как голодание влияет на когнитивные способности.

Энергозатраты на переваривание (термический эффект пищи) — порядка 8−15% от суточного расхода, тогда как мозг в покое стабильно использует около 20% энергии вне зависимости от того, едите вы сейчас или нет.

«Интенсивная умственная работа увеличивает энергозатраты мозга не драматически (на единицы процентов), поэтому «перенаправить» значимый объём энергии с ЖКТ на мозг за счёт голодания — красивая, но физиологически слабая концепция», — сказал эксперт.

Краткосрочное голодание (12−16 часов) при этом у здоровых людей, как правило, не ухудшает когнитивные функции.