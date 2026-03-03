Мужчинам раскрыли способ мастурбировать без вреда для сексуальной жизни

Мастурбация не всегда разрушительна для отношений, уверен сексолог и семейный психотерапевт из Нью-Йорка (США) Джон Презант. Способ заниматься самоудовлетворением без вреда для сексуальной жизни он раскрыл в беседе с Men's Health.

Очень частой ошибкой при мастурбации сексолог назвал слишком сильное сжатие пениса и максимально быстрые движения. В результате при обычном сексе достичь оргазма становится труднее, так как воспроизвести такое же давление и ритм невозможно.

Чтобы избежать этой проблемы, Презант посоветовал во время мастурбации чередовать более легкое и более сильное давление, менять длину движений и варьировать темп, а не придерживаться постоянной высокой интенсивности.

Еще одну тактику самоудовлетворения сексолог считает даже полезной для интимной жизни. Он посоветовал попробовать «эджинг», который подразумевает постепенное доведение себя до пика возбуждения с последующим снижением стимуляции.

«Доведите себя до грани оргазма, затем остановитесь, дайте возбуждению снизиться и снова нарастите его», — объяснил Презант.

По его словам, такой подход помогает лучше понять собственную «дугу возбуждения», усиливает ощущения при финальной разрядке. Кроме того, эта практика полезна для мужчин, работающих над проблемой преждевременной эякуляции.

