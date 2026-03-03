Пять неочевидных признаков, что ваши почки в опасности

Болезни почек коварны: этот парный орган способен сохранять видимость нормальной работы даже при утрате 40–50% функций. Многие симптомы долгое время остаются незамеченными или списываются на другие проблемы. О том, на какие неочевидные сигналы организма стоит обратить внимание, «Чемпионату» рассказал уролог-андролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная» Дмитрий Биленко.

«Металлический» вкус и аммиачное дыхание. Один из самых специфичных, но часто игнорируемых симптомов — изменение вкусовых ощущений. Пациенты жалуются на стойкий привкус железа во рту или отвращение к мясным продуктам.

«Когда почки не справляются с фильтрацией, в крови накапливаются продукты распада белка — токсины, в частности мочевина. Это явление называется уремией», — объясняет доктор Биленко. Избыток мочевины влияет на вкусовые рецепторы и может вызывать запах изо рта, напоминающий аммиак. Многие ошибочно связывают это с проблемами зубов или желудка, теряя драгоценное время.

Необъяснимый кожный зуд и сухость. Если кожа внезапно стала сухой, шелушится и нестерпимо зудит, а увлажняющие кремы не помогают, причина может крыться в нарушении работы почек. При почечной недостаточности нарушается баланс кальция и фосфора.

«Избыточный фосфор, который не выводится с мочой, накапливается в организме и вызывает сильный, порой мучительный зуд», — предупреждает специалист.

В запущенных случаях на коже может даже появляться «уремический иней» — кристаллики мочевины, выступающие с потом.

Постоянный озноб и усталость. Почки выполняют не только выделительную функцию — они вырабатывают гормон эритропоэтин, который стимулирует производство эритроцитов, переносящих кислород. Когда почки больны, выработка гормона падает, снижается уровень гемоглобина и наступает кислородное голодание тканей. Результат — хроническая слабость, головокружение и постоянное ощущение холода, которое не связано с температурой окружающей среды.

«Мешки» под глазами вместо отёков ног. Многие уверены, что почечные отёки — это обязательно распухшие лодыжки. Однако на ранних стадиях, когда потери белка ещё не критичны, жидкость скапливается в рыхлой клетчатке.

«Почки начинают выпускать в мочу слишком много белка (альбумина), который должен удерживать воду в кровеносном русле. Когда уровень белка падает, жидкость «уходит» в ткани», — поясняет уролог.

Наиболее заметно это утром: появляется одутловатость лица и припухлость вокруг глаз, которая может спадать к вечеру.

Пенистая моча. Этот визуальный симптом многие просто смывают, не глядя. Но если при мочеиспускании образуется стойкая пена, похожая на пивную или взбитые яйца, которую нужно смывать несколько раз, — это тревожный знак.

Это прямое указание на протеинурию — наличие белка в моче. В норме почечные фильтры не пропускают крупные молекулы белка. Регулярное появление пены говорит о том, что «фильтр» повреждён.