Эндокринолог рассказал, кому нельзя пить воду с газом

Газированная вода считается абсолютно безвредным напитком, который помогает утолить жажду. Однако для некоторых людей она все же может быть опасна. Кому не стоит пить воду с газом, «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Антона Полякова.

Он рассказал, что по своим органолептическим свойствам (вкус, цвет, минеральные вещества, количество соли) газированная вода лучше многих напитков. Также она не содержит вкусовых добавок и красителей, а потому лучше утоляет жажду. Однако за счет своих свойств она может навредить людям с болезнями ЖКТ.

— Углекислый газ, который содержится в газированной воде, может повысить выработку соляной кислоты и желудочного сока, что впоследствии провоцирует гастроэзофагеальный рефлюкс. Но надо понимать, что газированная вода может привести к такой проблеме только в случае предрасположенности к болезни либо при наличии хронических проблем с ЖКТ, — пояснил Поляков.

При этом он подчеркнул, что не стоит опасаться воды с газом, потому что среди всех вариаций газировок это самый безобидный напиток. Так что если здоровый человек решит выпить бутылку газированной воды, ничего страшного не произойдет.

— Обычная вода с газом производится без подсластителей, поэтому не повышает уровень сахара в крови, не приводит к проблемам с поджелудочной железой и набору лишнего веса. Любые сладкие газировки, напротив, наносят вред организму из-за высокого содержания сахара в составе, — добавил врач.

