Стало известно, сколько нужно спать, чтобы сохранить здоровье

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова сообщила, сколько нужно спать в сутки.

«Данные многочисленных исследований показывают: для того чтобы быть здоровым, в среднем человеку нужно спать семь часов, но при этом генетически люди могут быть короткоспящими, которым достаточно четыре-пять часов сна, и долгоспящими, им необходимо девять часов сна и более», – отметила она в интервью РИА Новости.

Рассказала Магомедова и о том, как понять, высыпается ли человек. Если через 20-30 минут человек чувствует себя бодрым, а в течение дня его самочувствие находится в норме, значит он высыпается.

