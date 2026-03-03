Стало известно, сколько раз в год нужно сдавать кровь

Заведующий кафедрой гематологии и трансфузиологии, дневным стационаром гематологии, онкологии и химиотерапии Московского многопрофильного научно-клинического центра Евгений Никитин рассказал, сколько раз в год нужно сдавать кровь.

«Если человек чувствует себя хорошо и не имеет хронических заболеваний, достаточно сдавать общий анализ крови один раз в год — в рамках обычного профилактического осмотра. При наличии хронических болезней, во время беременности, в пожилом возрасте или при приёме определённых лекарств врач может рекомендовать более частый контроль», – заявил он РИА Новости.

Врач отметил, что если у вас часто бывают инфекционные заболевания, появилась слабость, пошла кровь носом или увеличились лимфоузлы, идти на анализ крови нужно срочно.

Ранее «СП» сообщала о том, что в предпенсионном и пенсионном возрасте стоит уделить особое внимание питанию, в частности, вопросу профилактики сердечно-сосудистых и других заболеваний.