Названа главная защита от «плохого» холестерина

В предпенсионном и пенсионном возрасте стоит уделить особое внимание питанию, в частности, вопросу профилактики сердечно-сосудистых и других заболеваний.

«В этом возрасте в питании важно акцентировать внимание на трех вещах. Первое — это пищевые волокна, то есть клетчатка. Они как ёршик чистят наш кишечник, но, что еще важнее, они замедляют всасывание сахара и «плохого» холестерина, нормализуют микрофлору. Они содержатся в цельных крупах, бобовых, овощах и фруктах», - сообщила «Свободной Прессе» врач-гастроэнтеролог-диетолог Поликлиника.ру Анна Бражникова.

Второе — это ненасыщенные жирные кислоты Омега-3. Для этого в рацион нужно включить жирную рыбу два-три раза в неделю и льняное масло. Это мощная защита от аритмий и воспалительных процессов.

«И третье — антиоксиданты, которые защищают наши клетки от старения и разрушения. Чтобы их получить, нужно стараться, чтобы тарелка была разноцветной: красные овощи, желтые, зеленые, фиолетовые. Чемпионами по количеству антиоксидантов будут ягоды. Еще пейте зеленый чай и ешьте зелень (петрушка, укроп, кинза). Они богаты фолиевой кислотой и калием, которые поддержат сердечную мышцу и нормальное давление», - отметила врач.

Ранее сообщалось, что все виды капусты являются природным антиоксидантом с онкопротекторными свойствами, поэтому они являются прекрасным вариантом для стартового приема пищи.