Пластический хирург рассказал, когда можно ослепнуть после блефаропластики

Жительница Новосибирска сделала круговую блефаропластику в частной клинике и «заработала» серьезные проблемы со здоровьем. После операции у нее начались сильные боли и воспаление, впоследствии врачи диагностировали осложнения, такие как поражение нерва и проблемы со зрением. Позже пациентке провели реконструкцию века в федеральном медцентре, но полностью восстановить глаз не удалось, он остался асимметричным, зрение снижено. «Вечерняя Москва» узнала у пластического хирурга Игоря Короткого, почему круговая блефаропластика привела к таким страшным последствиям.

По словам специалиста, среди основных причин возникновения таких осложнений:

индивидуальные особенности организма пациентки;

наличие сопутствующих заболеваний глазных яблок, которые могли протекать в скрытой форме;

сокрытие важных сведений о здоровье перед операцией;

низкая квалификация пластического хирурга.

Пластика верхних и нижних век — это очень распространенные пластические операции, часто их делают совместно. Важно отметить, что большинство операций по пластике век направлены не только на коррекцию эстетики лица, но и на улучшение зрения, потому что избыточная кожа верхних и нижних век может ограничивать обзор и зрительные качества глаз, — рассказал Короткий.

Сможет ли женщина восстановить зрение, зависит от причины, по которой оно снизилось, отметил доктор.

Сложно сделать однозначный вывод о причине возникновения проблем со зрением у жительницы Новосибирска после круговой блефаропластики без ознакомления с историей болезни пациентки. Подобные осложнения требуют детального изучения конкретного случая, — заключил Короткий.

