Психотерапевт объяснил, чем опасна сверхурочная работа

Психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина объяснила, чем опасна сверхурочная работа. По её словам, исследования показывают, что опыт работы сверх установленной нормы чаще отмечают представители более молодых возрастных групп, жители крупнейших агломераций и средних городов, а также сотрудники коммерческого сектора.

© Чемпионат.com

Вместе с тем данные других исследований свидетельствуют, что регулярная сверхурочная занятость связана с существенными рисками для здоровья: около 60–62% россиян, работающих сверхурочно, сообщают о проблемах со здоровьем на фоне переработок — от хронической усталости и нарушений сна до сердечно-сосудистых и психосоматических проявлений.

«С точки зрения медицины и охраны здоровья трудящихся длительная работа сверх нормы ассоциируется с повышенным уровнем стресса, недосыпанием, нарушением режима питания и снижением двигательной активности. Международные и национальные исследования показывают, что переработки увеличивают риск сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, ухудшают когнитивные функции и повышают вероятность развития тревожных и депрессивных расстройств», — объяснила эксперт.

На практике это может усиливать напряжённость в трудовых коллективах — сотрудники, осознающие влияние переработок на здоровье, будут стремиться выдвигать дополнительные условия и ожидать от работодателей не только денежной компенсации, но и программ, направленных на профилактику стресса и поддержание ментального и физического благополучия.