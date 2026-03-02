Врачи бьют тревогу из-за новейших антишпионских экранов

Новейшая технология защиты смартфонов от посторонних взглядов, которую Samsung впервые представила в модели Galaxy S26 Ultra, может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Эксперты предупреждают: встроенные антишпионские фильтры заставляют глаза работать на пределе возможностей, а последствия такого напряжения пока изучены недостаточно. При этом китайские производители уже готовятся массово копировать эту функцию, используя более дешевые компоненты, что способно усугубить ситуацию.

© runews24.ru

Директор управления веб-разработки университета «Синергия» Артем Аксянов пояснил, что технология работает за счет встроенной в стекло микроструктуры, которая пропускает свет только при прямом взгляде.

«Любая такая конструкция уменьшает светопропускание и ухудшает контрастность, из-за чего глаза быстрее устают: им приходится сильнее напрягаться, чтобы различить изображение», — отметил эксперт.

По его словам, использовать подобную защиту стоит лишь в исключительных случаях, а для повседневного применения лучше оставлять обычный режим экрана.

ИТ-эксперт Сергей Поморцев добавил, что компромиссы проявляются даже при выключенной функции приватности.

«При включенном режиме заметно страдают яркость и четкость изображения, потому что часть пикселей приглушается. Но главное — ухудшаются углы обзора, появляется сдвиг цветов, а изображение сбоку выглядит более тусклым. Создается ощущение, что ради приватности пришлось пожертвовать качеством дисплея», — подчеркнул он в интервью "Известиям".

Врач-офтальмолог городской поликлиники №2 Сергей Серков обратил внимание на комплексное воздействие таких экранов. По его словам, коротковолновый синий свет сам по себе приводит к зрительному переутомлению и оксидативному стрессу.

«В антишпионских экранах дополнительным фактором становится снижение контрастной чувствительности, а длительная работа без перерывов и использование гаджетов перед сном могут приводить к нарушениям сна», — предупредил доктор.

ИТ-эксперт кафедры киберспорта университета «Синергия» Даниил Аржаков объяснил механизм негативного влияния на организм. Антишпионский фильтр физически задерживает часть света, поэтому экран становится темнее. Мозг дает команду глазам напрячься сильнее, чтобы разобрать текст, и человек может не замечать, как начинает щуриться или выкручивать яркость на максимум. Постоянное напряжение глазной мышцы ведет к спазму аккомодации и быстрой усталости.

«Дополнительные слои экрана вносят легкие искажения и микроблики. В сочетании с пониженной яркостью зрительная система работает с перегрузкой, особенно в транспорте, где телефон трясется. Картинка сразу темнеет или искажается, мышцы глаз и шеи микроскопически подстраиваются, что провоцирует не только зрительный дискомфорт, но и головные боли», — резюмировал специалист.

Несмотря на предупреждения врачей, спрос на новинку остается высоким. Главный редактор Mobile-Review Эльдар Муртазин сообщил, что по предзаказам уже отгружено более 10 тысяч устройств, а в течение месяца продажи смартфонов линейки Galaxy S26 могут достичь 30 тысяч штук. При этом специалист в сфере технологий Андрей Баранов призвал не спешить с выводами:

«Та же компания Samsung известна как производитель качественных смартфонов, и вряд ли ей нужны скандалы из-за инновационной и потенциально рискованной технологии. Лучше дождаться независимых исследований».

Однако эксперты не исключают, что появление более дешевых китайских аналогов, анонсированных к осени, может усугубить ситуацию с качеством изображения и нагрузкой на глаза.