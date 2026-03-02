Эксперт рассказал, что может по настоящему ускорить метаболизм

У здорового человека обмен веществ в организме редко выходит за пределы нормы, а по-настоящему ускорить его могут в основном только заболевания, такие как гиперактивность щитовидной железы и сахарный диабет. Об этом изданию The Conversation рассказала Хейли О'Нилл, доцент факультета медицинских наук Университета Бонда.

© Газета.Ru

Метаболизм — это совокупность химических процессов, обеспечивающих работу организма: от дыхания до восстановления клеток. Когда речь идет о весе, чаще всего имеют в виду скорость метаболизма — то, как быстро организм превращает пищу и запасы энергии в «топливо».

«Основную часть суточных энергозатрат (60-75%) составляет базовый уровень метаболизма — энергия, которую тело тратит в покое. Еще 10-15% уходит на переваривание пищи, 20–30% — на повседневную активность вроде ходьбы и движений, и от 10 до 50% — на физические нагрузки», — пояснила эксперт.

По словам О'Нил, действительно «ускоренным» метаболизм считается, когда энергозатраты в покое как минимум на 10% превышают среднее значение (с учетом роста, веса и уровня физической активности). Чаще всего это связано с заболеваниями, такими как гипертиреоз или сахарный диабет, а также с некоторыми генетическими нарушениями.

«Замедлить обмен веществ могут, в частности, гипотиреоз и синдром поликистозных яичников. В этих случаях снижается расход энергии в покое, что может способствовать набору веса», — отметила медик.

Если же человек в целом здоров, его метаболизм, как правило, остается стабильным. На него влияют генетика, состав тела, уровень физической активности и питание. Например, мышечная ткань сжигает больше энергии, чем жировая, поэтому силовые тренировки способны немного повысить энергозатраты.