Какие цветы могут вызвать аллергию на 8 Марта

В Международный женский день тысячи россиянок получат в подарок цветы, однако далеко не все букеты одинаково безопасны для здоровья. Врач-аллерголог Владимир Болибок в беседе с «Абзацем» предупредил о скрытых угрозах, которые таят в себе популярные праздничные растения. По словам специалиста, реакция организма может быть вызвана как пыльцой, так и эфирными маслами, выделяемыми цветами, а в некоторых случаях — перекрестным взаимодействием с другими аллергенами.

Главным источником опасности эксперт назвал мимозу — символ весны, который пользуется огромной популярностью на 8 Марта.

«Если вы когда-нибудь ставили букет из мимозы, то видели, что из нее сыплется много желтого порошка. Это пыльца, которая содержит белки со сложной химической формулой и является мощным аллергеном», — объяснил Болибок в интервью изданию «Абзац».

Особенно чувствительны к ней жители южных регионов, где произрастают различные виды акации, но и в средней полосе случаи аллергии на мимозу диагностируются все чаще. Даже непереносимость запаха цветка — не редкость: эфирные масла, отвечающие за аромат, организм аллергика может воспринимать как агрессивное вторжение.

Отдельное внимание врач уделил перекрестной аллергии, о которой многие даже не подозревают. Если женщина страдает от поллиноза, вызванного полынью или амброзией, ей стоит с осторожностью относиться к ромашкам и хризантемам. Эти растения принадлежат к одному семейству астровых, и иммунитет может отреагировать на «родственников» так же бурно, как на сорные травы.

«У человека часто бывает реакция на ромашку, хотя это не прямая аллергия, а именно перекрестная», — пояснил Болибок.

Розы, традиционно считающиеся безопасными, тоже могут преподнести сюрприз. В магазинах обычно продают сорта со слабым ароматом, но букеты от садоводов-любителей способны спровоцировать приступ удушья у астматиков из-за интенсивного запаха. Эксперт советует выбирать цветы с плотными нераспустившимися бутонами и минимальным ароматом.

Оптимальными вариантами для подарка аллергику врачи считают тюльпаны, орхидеи, альстромерии и гвоздики — у них либо мало пыльцы, либо она надежно укрыта под лепестками. А красные и бордовые розы безопаснее желтых и оранжевых, так как содержат меньше пыльцы.

При появлении первых симптомов — чихания, зуда в глазах, заложенности носа или кожных высыпаний — Болибок рекомендует немедленно убрать букет из помещения и принять антигистаминный препарат. Если состояние ухудшается и возникает отек, необходимо срочно вызывать скорую помощь. В праздничный день лучше не рисковать здоровьем и заранее узнавать, нет ли у получательницы скрытой непереносимости тех или иных растений.