Врач назвал продукты, которые помогают сохранить зрение

Поддержать здоровье глаз и замедлить возрастные изменения можно с помощью правильно подобранного рациона. Врач общей практики, гериатр Елена Павлова в беседе с NEWS.ru перечислила продукты, богатые веществами, которые защищают сетчатку. Она также предупредила, что вылечить нарушение зрения едой невозможно.

«Вылечить продуктами нарушение зрения невозможно, но поддержать вполне реально, чтобы не происходило оксидативного стресса, который приводит к ускорению возрастных изменений», — пояснила Павлова.

По словам специалиста, для защиты глаз необходимо включать в рацион продукты, содержащие ключевые нутриенты: