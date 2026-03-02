Бодрость без кофе: эксперт назвал лучшие напитки и продукты для энергии
Миллионы людей начинают утро с чашки кофе, чтобы взбодриться и настроиться на рабочий лад. Однако врач предупреждает: для некоторых этот напиток может быть вреден. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал, кому стоит отказаться от кофе и чем его заменить без потери энергии.
По словам эксперта, в клинической практике регулярно фиксируются случаи, когда кофе вызывает неприятные последствия для здоровья. Среди них — триггер гастроэзофагеального рефлюкса, обострение хронического гастрита и симптомокомплекс синдрома раздражённого кишечника.
«Кроме того, его стимулирующее действие опосредовано активацией коры надпочечников и выбросом катехоламинов, что при регулярной фазе может приводить к дезадаптации вегетативной нервной системы и формированию циклических колебаний уровня энергии», — добавляет Карпенко.
Он предлагает несколько альтернатив, которые помогут проснуться и сохранить энергию, не нанося ущерба организму.
- Цикорий. Обладает приятным горьковатым вкусом, напоминающим кофе. Сам по себе бодрит рецепторы, не содержит кофеина, но богат инулином, полезным для микрофлоры кишечника.
- Матча (зелёный японский чай). Содержит L-теанин в сочетании с кофеином. Эта уникальная комбинация обеспечивает плавное, спокойное ощущение бодрости без нервозности и резкого спада энергии.
- Какао на воде или растительном молоке (без сахара). Содержит теобромин — мягкий стимулятор, похожий на кофеин, но действующий медленнее и дольше.
- Имбирный чай. Обладает согревающим и лёгким тонизирующим эффектом за счёт гингерола.
Эксперт напоминает, что взбодриться можно не только с помощью напитков — некоторые продукты работают не хуже кофе. Среди них яблоки, орехи и овсянка.