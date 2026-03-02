Бодрость без кофе: эксперт назвал лучшие напитки и продукты для энергии

Миллионы людей начинают утро с чашки кофе, чтобы взбодриться и настроиться на рабочий лад. Однако врач предупреждает: для некоторых этот напиток может быть вреден. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии клинической медицины Пироговского Университета Дмитрий Карпенко рассказал, кому стоит отказаться от кофе и чем его заменить без потери энергии.

По словам эксперта, в клинической практике регулярно фиксируются случаи, когда кофе вызывает неприятные последствия для здоровья. Среди них — триггер гастроэзофагеального рефлюкса, обострение хронического гастрита и симптомокомплекс синдрома раздражённого кишечника.

«Кроме того, его стимулирующее действие опосредовано активацией коры надпочечников и выбросом катехоламинов, что при регулярной фазе может приводить к дезадаптации вегетативной нервной системы и формированию циклических колебаний уровня энергии», — добавляет Карпенко.

Он предлагает несколько альтернатив, которые помогут проснуться и сохранить энергию, не нанося ущерба организму.

Цикорий. Обладает приятным горьковатым вкусом, напоминающим кофе. Сам по себе бодрит рецепторы, не содержит кофеина, но богат инулином, полезным для микрофлоры кишечника. Матча (зелёный японский чай). Содержит L-теанин в сочетании с кофеином. Эта уникальная комбинация обеспечивает плавное, спокойное ощущение бодрости без нервозности и резкого спада энергии. Какао на воде или растительном молоке (без сахара). Содержит теобромин — мягкий стимулятор, похожий на кофеин, но действующий медленнее и дольше. Имбирный чай. Обладает согревающим и лёгким тонизирующим эффектом за счёт гингерола.

Эксперт напоминает, что взбодриться можно не только с помощью напитков — некоторые продукты работают не хуже кофе. Среди них яблоки, орехи и овсянка.