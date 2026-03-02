Врач рассказал, как правильно планировать беременность

Врач Наталья Белякова рассказала, как правильно планировать беременность
За последние годы средний возраст рождения первого ребёнка увеличился. Это и понятно: современные женщины всё чаще стремятся сначала получить образование, построить карьеру, достичь финансовой стабильности, решить квартирный вопрос, ну ещё и реализовать личные цели. Поэтому и к беременности они подходят так же осознанно – воспринимая её как важный этап жизни, который требует подготовки. О том, почему планирование важно и что нужно делать, чтобы обеспечить благополучное развитие малыша, рассказала заместитель главного врача роддома № 1 Нижнего Новгорода Наталья Белякова.
Всё пойдёт по плану
– Наталья Владимировна, всё-таки почему период планирования беременности считается среди врачей одним из самых важных для здоровья ребёнка? Неужели нужно начинать думать об этом так рано?
– Период перед зачатием – один из самых уязвимых и одновременно потенциально наиболее значимых этапов в формировании здоровья ребёнка. Именно тогда закладываются основы физического развития, психики, иммунной системы и даже склонности к определённым заболеваниям.
Многие считают, что забота о здоровье будущего ребёнка начинается лишь после подтверждения беременности, однако современная медицина уверенно доказывает: ключевую роль играет именно подготовительная стадия – то время, когда пара активно планирует рождение ребёнка.
Научные исследования показывают, что состояние организма матери до зачатия оказывает решающее влияние на течение всей последующей беременности и развитие новорождённого. Например, дефицит фолиевой кислоты ещё до зачатия повышает риск пороков развития нервной трубки – одного из самых серьёзных осложнений при беременности. При этом этот дефицит можно легко исправить заранее: достаточно начать приём витаминов за три-четыре месяца до попытки забеременеть. То же самое касается йода – элемента, от которого зависит нормальное формирование щитовидной железы у плода. Недостаток йода в период планирования может привести к снижению интеллектуальных способностей ребёнка, задержкам в развитии и даже к гипотиреозу.
– На что ещё необходимо обратить внимание в период планирования беременности? О чём нужно помнить?
– Не менее важны и образ жизни родителей. Алкоголь, табак, наркотики – всё это оказывает разрушительное воздействие на качество сперматозоидов и яйцеклеток. Употребление алкоголя у мужчин снижает подвижность сперматозоидов, увеличивает вероятность мутаций, а у женщин – провоцирует нарушения менструального цикла и снижает шансы на зачатие.
Продолжительное употребление кофеина сверх допустимых норм также связано с повышенным риском выкидыша и замедленным зачатием. Поэтому отказ от вредных привычек – обязательное условие успешного планирования семьи.
Пища для ума
– Медики постоянно напоминают о важности питания. Оно тоже играет свою роль?
– Конечно. Диета, богатая цельными злаками, овощами, фруктами, белками животного и растительного происхождения, обеспечивает организм необходимыми микро- и макроэлементами. Особенно важно наличие омега‑3 жирных кислот – они благоприятно влияют на формирование головного мозга ребёнка, а также минералов: цинка, марганца, меди. Эти вещества участвуют в процессах клеточного деления, метаболизма и защиты от свободных радикалов. Здоровый вес тоже имеет значение: как избыточный, так и недостаточный – оба фактора могут затруднять зачатие и повышать риск осложнений во время беременности.
Психологическое состояние будущей мамы и папы не остаётся без внимания. Хронический стресс, тревожность, депрессия нарушают гормональный фон, ухудшают качество яйцеклетки и сперматозоидов, а также создают предпосылки для преждевременных родов или эмоциональной неустойчивости ребёнка.
Поэтому внимание к внутреннему миру, работа с тревожностью, отдых, хобби, медитации – всё это становится частью комплексного подхода к планированию.
– Если не соблюдать рекомендации медиков, есть опасность?
– Процесс беременности сопряжён с серьёзными изменениями в организме женщины, и недостаточная подготовка может привести к ряду негативных последствий. Отсутствие контроля над состоянием здоровья может спровоцировать ранние потери беременности, внематочную беременность, замершую беременность и другие серьёзные проблемы.
Медицинская диагностика перед зачатием позволяет выявить и устранить многие риски. Проверка уровня гормонов, анализ на инфекции, консультация у гинеколога, терапевта, невролога, психолога – каждый шаг помогает понять, готов ли организм к вынашиванию ребёнка. Например, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, воспалительные процессы в органах малого таза – всё это требует корректировки и контроля. Таким образом, планирование беременности направлено на предотвращение возможных проблем и обеспечение самых лучших условий для беременности и родов.
При планировании беременности рекомендуется пройти комплексное обследование.
- Общий анализ крови. Помогает выявить анемию, воспалительные процессы, нарушение уровня тромбоцитов, признаки вирусной инфекции или аллергии.
- Расширенный биохимический анализ крови необходим для оценки работы внутренних органов – печени, желчного пузыря, почек. Он показывает особенности обмена веществ, уровень холестерина, помогает определить риск развития сахарного диабета, в том числе гестационного.
- Коагулограмма (гемостазиограмма) и Д‑димер оценивает систему свёртывания крови. Во время беременности нагрузка на сосуды возрастает, повышается риск тромбообразования. Нарушения гемостаза могут привести к варикозной болезни, гипоксии плода, выкидышу или кровотечениям, поэтому этот показатель особенно важен.
- Общий анализ мочи необходим для оценки функции почек и выявления воспалительных процессов. При выявлении инфекции врач назначит дополнительное обследование и лечение.
- Мазок Фемофлор-скрин проводится для оценки микрофлоры влагалища и исключения инфекций, передающихся половым путём. Дисбаланс микрофлоры может затруднить наступление беременности или повлиять на её течение. Некоторые инфекции (например, хламидиоз или микоплазмоз) способны стать причиной бесплодия или осложнений.
- Анализ крови на половые гормоны рекомендуется сдавать на 2 – 4‑й день менструального цикла (допустимо до 5‑го дня). Обычно определяют уровни ФСГ, ЛГ, АМГ, эстрадиола, ДГЭА, ТТГ и пролактина. Эти показатели помогают оценить овариальный резерв и гормональный баланс.
- TORCH-комплекс – это анализ крови на наличие иммунитета к инфекциям, которые особенно опасны при первичном заражении во время беременности. В него входят исследования на токсоплазмоз, краснуху, цитомегаловирус и герпес. При отсутствии иммунитета к некоторым инфекциям (например, краснухе) врач может рекомендовать вакцинацию до наступления беременности.
- Мазок на онкоцитологию (ПАП-тест) проводится для исключения предраковых изменений и рака шейки матки. Это важное обследование, поскольку во время беременности опухолевые процессы могут прогрессировать быстрее.
