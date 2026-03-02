Врач рассказал, как правильно планировать беременность

За последние годы средний возраст рождения первого ребёнка увеличился. Это и понятно: современные женщины всё чаще стремятся сначала получить образование, построить карьеру, достичь финансовой стабильности, решить квартирный вопрос, ну ещё и реализовать личные цели. Поэтому и к беременности они подходят так же осознанно – воспринимая её как важный этап жизни, который требует подготовки. О том, почему планирование важно и что нужно делать, чтобы обеспечить благополучное развитие малыша, рассказала заместитель главного врача роддома № 1 Нижнего Новгорода Наталья Белякова.

Всё пойдёт по плану

– Наталья Владимировна, всё-таки почему период планирования беременности считается среди врачей одним из самых важных для здоровья ребёнка? Неужели нужно начинать думать об этом так рано?

– Период перед зачатием – один из самых уязвимых и одновременно потенциально наиболее значимых этапов в формировании здоровья ребёнка. Именно тогда закладываются основы физического развития, психики, иммунной системы и даже склонности к определённым заболеваниям.

Многие считают, что забота о здоровье будущего ребёнка начинается лишь после подтверждения беременности, однако современная медицина уверенно доказывает: ключевую роль играет именно подготовительная стадия – то время, когда пара активно планирует рождение ребёнка.

Научные исследования показывают, что состояние организма матери до зачатия оказывает решающее влияние на течение всей последующей беременности и развитие новорождённого. Например, дефицит фолиевой кислоты ещё до зачатия повышает риск пороков развития нервной трубки – одного из самых серьёзных осложнений при беременности. При этом этот дефицит можно легко исправить заранее: достаточно начать приём витаминов за три-четыре месяца до попытки забеременеть. То же самое касается йода – элемента, от которого зависит нормальное формирование щитовидной железы у плода. Недостаток йода в период планирования может привести к снижению интеллектуальных способностей ребёнка, задержкам в развитии и даже к гипотиреозу.

– На что ещё необходимо обратить внимание в период планирования беременности? О чём нужно помнить?

– Не менее важны и образ жизни родителей. Алкоголь, табак, наркотики – всё это оказывает разрушительное воздействие на качество сперматозоидов и яйцеклеток. Употребление алкоголя у мужчин снижает подвижность сперматозоидов, увеличивает вероятность мутаций, а у женщин – провоцирует нарушения менструального цикла и снижает шансы на зачатие.

Продолжительное употребление кофеина сверх допустимых норм также связано с повышенным риском выкидыша и замедленным зачатием. Поэтому отказ от вредных привычек – обязательное условие успешного планирования семьи.

Пища для ума

– Медики постоянно напоминают о важности питания. Оно тоже играет свою роль?

– Конечно. Диета, богатая цельными злаками, овощами, фруктами, белками животного и растительного происхождения, обеспечивает организм необходимыми микро- и макроэлементами. Особенно важно наличие омега‑3 жирных кислот – они благоприятно влияют на формирование головного мозга ребёнка, а также минералов: цинка, марганца, меди. Эти вещества участвуют в процессах клеточного деления, метаболизма и защиты от свободных радикалов. Здоровый вес тоже имеет значение: как избыточный, так и недостаточный – оба фактора могут затруднять зачатие и повышать риск осложнений во время беременности.

Психологическое состояние будущей мамы и папы не остаётся без внимания. Хронический стресс, тревожность, депрессия нарушают гормональный фон, ухудшают качество яйцеклетки и сперматозоидов, а также создают предпосылки для преждевременных родов или эмоциональной неустойчивости ребёнка.

Поэтому внимание к внутреннему миру, работа с тревожностью, отдых, хобби, медитации – всё это становится частью комплексного подхода к планированию.

– Если не соблюдать рекомендации медиков, есть опасность?

– Процесс беременности сопряжён с серьёзными изменениями в организме женщины, и недостаточная подготовка может привести к ряду негативных последствий. Отсутствие контроля над состоянием здоровья может спровоцировать ранние потери беременности, внематочную беременность, замершую беременность и другие серьёзные проблемы.

Медицинская диагностика перед зачатием позволяет выявить и устранить многие риски. Проверка уровня гормонов, анализ на инфекции, консультация у гинеколога, терапевта, невролога, психолога – каждый шаг помогает понять, готов ли организм к вынашиванию ребёнка. Например, сахарный диабет, гипертоническая болезнь, воспалительные процессы в органах малого таза – всё это требует корректировки и контроля. Таким образом, планирование беременности направлено на предотвращение возможных проблем и обеспечение самых лучших условий для беременности и родов.

При планировании беременности рекомендуется пройти комплексное обследование.

Общий анализ крови. Помогает выявить анемию, воспалительные процессы, нарушение уровня тромбоцитов, признаки вирусной инфекции или аллергии.

Помогает выявить анемию, воспалительные процессы, нарушение уровня тромбоцитов, признаки вирусной инфекции или аллергии. Расширенный биохимический анализ крови необходим для оценки работы внутренних органов – печени, желчного пузыря, почек. Он показывает особенности обмена веществ, уровень холестерина, помогает определить риск развития сахарного диабета, в том числе гестационного.

необходим для оценки работы внутренних органов – печени, желчного пузыря, почек. Он показывает особенности обмена веществ, уровень холестерина, помогает определить риск развития сахарного диабета, в том числе гестационного. Коагулограмма (гемостазиограмма) и Д‑димер оценивает систему свёртывания крови. Во время беременности нагрузка на сосуды возрастает, повышается риск тромбообразования. Нарушения гемостаза могут привести к варикозной болезни, гипоксии плода, выкидышу или кровотечениям, поэтому этот показатель особенно важен.

оценивает систему свёртывания крови. Во время беременности нагрузка на сосуды возрастает, повышается риск тромбообразования. Нарушения гемостаза могут привести к варикозной болезни, гипоксии плода, выкидышу или кровотечениям, поэтому этот показатель особенно важен. Общий анализ мочи необходим для оценки функции почек и выявления воспалительных процессов. При выявлении инфекции врач назначит дополнительное обследование и лечение.

необходим для оценки функции почек и выявления воспалительных процессов. При выявлении инфекции врач назначит дополнительное обследование и лечение. Мазок Фемофлор-скрин проводится для оценки микрофлоры влагалища и исключения инфекций, передающихся половым путём. Дисбаланс микрофлоры может затруднить наступление беременности или повлиять на её течение. Некоторые инфекции (например, хламидиоз или микоплазмоз) способны стать причиной бесплодия или осложнений.

проводится для оценки микрофлоры влагалища и исключения инфекций, передающихся половым путём. Дисбаланс микрофлоры может затруднить наступление беременности или повлиять на её течение. Некоторые инфекции (например, хламидиоз или микоплазмоз) способны стать причиной бесплодия или осложнений. Анализ крови на половые гормоны рекомендуется сдавать на 2 – 4‑й день менструального цикла (допустимо до 5‑го дня). Обычно определяют уровни ФСГ, ЛГ, АМГ, эстрадиола, ДГЭА, ТТГ и пролактина. Эти показатели помогают оценить овариальный резерв и гормональный баланс.

рекомендуется сдавать на 2 – 4‑й день менструального цикла (допустимо до 5‑го дня). Обычно определяют уровни ФСГ, ЛГ, АМГ, эстрадиола, ДГЭА, ТТГ и пролактина. Эти показатели помогают оценить овариальный резерв и гормональный баланс. TORCH-комплекс – это анализ крови на наличие иммунитета к инфекциям, которые особенно опасны при первичном заражении во время беременности. В него входят исследования на токсоплазмоз, краснуху, цитомегаловирус и герпес. При отсутствии иммунитета к некоторым инфекциям (например, краснухе) врач может рекомендовать вакцинацию до наступления беременности.

– это анализ крови на наличие иммунитета к инфекциям, которые особенно опасны при первичном заражении во время беременности. В него входят исследования на токсоплазмоз, краснуху, цитомегаловирус и герпес. При отсутствии иммунитета к некоторым инфекциям (например, краснухе) врач может рекомендовать вакцинацию до наступления беременности. Мазок на онкоцитологию (ПАП-тест) проводится для исключения предраковых изменений и рака шейки матки. Это важное обследование, поскольку во время беременности опухолевые процессы могут прогрессировать быстрее.

