Диетолог объяснил, зачем нужен нутрициолог

Врач-диетолог АО «Медицина» Ольга Козина в беседе с «Чемпионатом» ответила на популярный вопрос. В последние годы слово «нутрициолог» всё чаще мелькает в соцсетях и рекламе. За ним скрывается специалист, который занимается не только калориями, но и качеством питания: балансом макро- и микронутриентов, влиянием рациона на обмен веществ, иммунитет, микробиоту кишечника, гормональный фон.

В идеале нутрициология — это мост между наукой о питании и практической медициной. Хороший нутрициолог опирается на исследования, а не на модные тренды, и работает в тесной связке с врачами, чтобы его рекомендации были безопасны при конкретных заболеваниях.

«Одна из важных задач нутрициолога — оценка "скрытых дефицитов": когда человек вроде бы питается достаточно, но испытывает хроническую усталость, проблемы с кожей, ломкость волос, снижение концентрации. Здесь в ход идут не только опрос и дневник питания, но и анализы, если их назначает врач», — объяснила эксперт.

Вместе специалисты ищут, чего не хватает: железа, витамина D, В12, магния, йода или, наоборот, каких веществ слишком много. На этом фоне появляется вопрос о БАДах. Комплексы «на всё и сразу» редко нужны: некоторые витамины и минералы в избытке так же опасны, как и в дефиците. Нутрициолог помогает понять, где достаточно корректировки рациона, а где оправдана точечная добавка — и только после обследования.