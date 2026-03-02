Озвучены негативные последствия резкого похудения

Результатами резкого похудения могут стать нарушение пищеварения, анорексия и ухудшение состояние кожи и волос.

© Freepik

«Возможные последствия экстремального похудения — это анорексия, ухудшение состояния кожи и волос, нарушение пищеварения, стула, развитие диспептических расстройств и много другое. Резкое и длительное ограничение питания, скудный рацион продуктов может привести к дефициту витаминов и минеральных компонентов», — сообщила РИА Новости доцент департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Наталья Боровская.

По словам врача, при коррекции массы тела, применении диет и изменении характера питания необходимо обратиться к специалисту — гастроэнтерологу, эндокринологу, диетологу. Специалист обследует, выявит противопоказания и подберет максимально эффективную диету и подходящий рацион питания.

