В Роспотребнадзоре дали советы, как избежать вирусного гепатита А

Возбудитель гепатита А является одним из самых устойчивых во внешней среде вирусов. Он развивается там, где присутствует антисанитария, перенаселенность или отсутствуют надежные источники чистой воды. Однако при ее кипячении в течение 5 минут вирус разрушается.

© РИА Новости

Как сообщает волгоградский Роспотребнадзор, источником инфекции при гепатите А является больной человек. Заболевание может протекать как бессимптомно, так и с клиническими проявлениями. Среди них – желтушность кожи и оболочки глазного яблока, слабость, боли в мышцах, снижение аппетита, тошнота, боль в животе и правом подреберье, повышение температуры и другие.

Чаще всего пациенты с этим заболеванием полностью выздоравливают. Тем не менее бывают и исключения, именно поэтому важно соблюдать все необходимые меры профилактики. Самая эффективная из них – вакцинация, после которой у человека формируется иммунитет.

Кроме того, специалисты рекомендуют чаще мыть руки, использовать кожные антисептики, а также каждый день принимать душ, избегая попадание воды в рот, и менять нательное белье. Полезно не пользоваться чужими полотенцами и зубными щетками, а также пить только кипяченую или бутилированную воду, при этом не используя одну посуду.

Опасным может оказаться также лед неизвестного происхождения для охлаждения напитков, немытые овощи и фрукты, питание в сомнительных местах и привычка грызть ногти и карандаши.