Ученые назвали главный ключ к здоровью сердца

Новое масштабное исследование, охватившее почти 200 000 американцев и длившееся около 30 лет, показало, что ключ к здоровью сердца кроется не в жестком ограничении жиров или углеводов, а в выборе правильных продуктов. Ученые из Гарварда пришли к выводу: даже низкоуглеводная или низкожировая диета может быть бесполезной, если она состоит из обработанных продуктов и лишена овощей, цельнозерновых и полезных жиров, пишет Science Alert.

© Телеканал «Наука»

Важен состав

Люди, которые придерживались диет с достаточным количеством макронутриентов из натуральных источников, показали лучшие показатели здоровья. У них зафиксировали:

Более высокий уровень «хорошего» холестерина.

Более низкий уровень триглицеридов и маркеров воспаления.

Существенно меньший риск развития ишемической болезни сердца — основной причины инфарктов.

По словам руководителя исследования Чжиюань У, сосредоточение только на соотношении белков, жиров и углеводов без учета качества продуктов может не дать ожидаемой пользы. Другими словами, диета, богатая животными жирами и фастфудом, но формально «низкоуглеводная», не защитит сердце так, как сбалансированный рацион с упором на растительную пищу.

Гибкость вместо запретов

Авторы отмечают, что акцент на общем качестве питания дает людям свободу выбора. Каждый может подобрать рацион под свои предпочтения, не вписываясь в жесткие рамки модных диет, но при этом эффективно заботиться о сосудах и сердце.

Исследование помогает наконец выйти за рамки бесконечного спора между сторонниками низкоуглеводного и низкожирового питания, отмечает Кардиолог из Йельского университета Харлан Крамхолц.

«Важно то, какие именно продукты люди едят. Растительная пища, цельные злаки и полезные жиры — вот что действительно связано с лучшими прогнозами», — резюмировал он.

Жесткие диеты с подсчетом каждого грамма углеводов или жиров, возможно, не обязательны. Гораздо эффективнее просто исключить обработанные продукты и добавить в меню больше овощей и цельнозерновых. Именно качество еды, а не навешанный на нее ярлык «здоровой пищи», определяет долгосрочное здоровье сердца.