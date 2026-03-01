Врач рассказал о главных факторах риска глаукомы

Люди старше 40 лет, пациенты с повышенным внутриглазным давлением, диабетом, гипертонией и сильной близорукостью находятся в группе повышенного риска развития глаукомы. При наличии родственников с этим заболеванием вероятность также возрастае. Об этом рассказал доктор Дениз Вун, сотрудник Колледжа оптометристов Великобритании. Эксперта цитирует MedicalXpress.

При глаукоме нарушается отток внутриглазной жидкости, что приводит к повышению внутриглазного давления. Из-за этого сдавливаются ткани внутри глаза, разрушаются клетки сетчатки и страдает зрительный нерв. В результате обычно сначала сужается поле зрения, теряются боковые области обзора (периферия), а потом зрение постепенно необратимо падает вплоть до слепоты

По словам медика, хроническая глаукома может развиться у любого человека, однако вероятность выше прии наследственной предрасположенности и сопутствующих заболеваниях, влияющих на сосуды и давление. При этом на ранних стадиях хроническая форма обычно не вызывает симптомов, поэтому выявить ее можно только при регулярных осмотрах у офтальмолога.

Острая форма глаукомы встречается реже, но протекает заметнее. Чаще ей подвержены женщины и люди старше 40 лет, а также пациенты с дальнозоркостью. Симптомы возникают внезапно и могут включать боль или дискомфорт в глазу, затуманенное зрение, появление ореолов вокруг источников света. Также возможны покраснение глаз, болезненность вокруг глазницы, тошнота и головная боль.

«Для диагностики глаукомы офтальмологи проводят комплексное обследование. Один из основных методов — тонометрия, измерение внутриглазного давления. Кроме того, специалисты оценивают состояние диска зрительного нерва — участка, соединяющего глаз с мозгом, — чтобы выявить характерные изменения. При необходимости проводится тест на поле зрения, позволяющий обнаружить нарушения периферического зрения», — уточняет эксперт.

Эксперты подчеркивают, что регулярные проверки зрения особенно важны для людей из групп риска, поскольку своевременное выявление глаукомы помогает замедлить потерю зрения.