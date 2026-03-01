Названо лучшее время для душа

Терапевт, профпатолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Светлана Бурнацкая назвала лучшее время, в которое, по ее мнению, стоит принимать душ. Его она раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

«Универсального ответа на вопрос, когда лучше принимать душ, нет. Утренние водные процедуры помогают проснуться, взбодриться и подготовиться к дневной активности. Вечерние — смыть пот, снять усталость и психологически переключиться на отдых. С точки зрения гигиены, вечерний душ предпочтительнее, особенно для жителей городов», — считает врач.

При этом, по ее мнению, оптимальнее всего будет сочетать вечерний теплый гигиенический душ с кратким утренним прохладным. Также Бурнацкая рекомендовала при принятии решения о водных процедурах учитывать индивидуальные особенности. При проблемах со сном лучше делать акцент на вечернее расслабление, при утренней вялости — на тонизирующие процедуры.

Ранее дерматолог Инга Журова перечислила требующие ежедневного мытья части тела. Есть зоны, которые нуждаются в более пристальном внимании и ежедневном очищении независимо от общего графика: это лицо, подмышечные впадины, область паха, а также кисти и стопы, рассказала она.