Врач объяснил, как аллергикам подготовиться к сезону цветения

Генеральная уборка, увлажнение воздуха, а также прием антигистаминных препаратов за две недели до начала сезона пыления помогут справиться с симптомами аллергии. Об этом сообщил ТАСС ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Сергей Козырев.

© РИА Новости

«Подготовиться к сезону аллергии можно, и существует комплекс мер, направленных на снижение выраженности симптомов аллергии. Самым эффективным методом борьбы с аллергией является прекращение поступления аллергена, поэтому важно заблаговременно, примерно за месяц до сезона пыления, позаботиться о защите своей квартиры от поступления аллергенов. Рекомендуется провести генеральную уборку, обращая внимание на труднодоступные места и текстильные изделия, там активно накапливается пыль. Лучше использовать пылесос с HEPA-фильтром, это не допустит обратного выброса воздух мелких частиц пыли», — сказал он.

Эксперт добавил, что применение увлажнителя воздуха позволяет мелким частицам оседать на поверхностях и меньше циркулировать в воздухе, оптимальная влажность составляет 40-60%. Проветривать комнату в сезон пыления не рекомендуется, особенно утром, когда в воздухе содержится наибольшее количество пыльцы. Проветривание возможно после прошедшего дождя, когда вся пыль осела на земле.

Крайне важна и частая влажная уборка помещений, особенно в местах рядом с окнами.