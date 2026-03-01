Назван доступный продукт, снижающий риск рака

Все виды капусты являются природным антиоксидантом с онкопротекторными свойствами, поэтому они являются прекрасным вариантом для стартового приема пищи.

«Среди продуктов, которые стоит регулярно включать в меню завтрака, — большое количество зелени и крестоцветные (все виды капусты), в которых много клетчатки и биоактивного соединения индол-3-карбинол — мощного природного антиоксиданта с онкопротекторными свойствами. Зелень и овощи — отличное дополнение для богатых белком продуктов, таких как яйца или бобовые», — рассказала «Свободной Прессе» врач-терапевт, нутрициолог, health-коуч, автор Telegram-канала «Просто о здоровье» Ирина Никулина.

Отличная идея для первого приема пищи — киноа, гречка, особенно зеленая, ведь, не проходя термическую обработку, она сохраняет больше пользы.

«Еще один важный компонент здорового завтрака — полезные жиры в виде авокадо, оливкового масла, орехов и семян льна, важных для регуляции гормональной системы», — отметил врач.

Ранее в новостях сообщалось, что все крестоцветные — низкокалорийны и при этом, полны важных питательных веществ, содержат большое количество клетчатки, как нерастворимых пищевых волокон, так и растворимых (пектинов).