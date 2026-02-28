Что нужно есть, чтобы замедлить старение

Дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова рассказала, как с помощью правильного рациона замедлить процессы старения организма.

По её словам, грамотно подобранное меню способно не только защитить клетки от преждевременного износа, но и фактически снизить биологический возраст человека, передаёт NEWS.ru.

«Научные исследования показывают прямую связь между рационом и биологическим возрастом, – подчеркнула специалист. – У молодых людей 21-25 лет, которые часто употребляют ультра-обработанные продукты, сладкие напитки и рафинированную пищу, процессы клеточного старения ускоряются».

Но пища может не только навредить, но и восстановить клетки организма, добавила Попова. Ключевую роль в этом процессе играют аминокислоты, выступающие основным строительным материалом для клеток.

Не менее важны, по её словам, жиры, необходимые для синтеза гормонов, отвечающих за молодость организма. Для поддержания здоровья врач рекомендует дважды в неделю употреблять жирную рыбу – источник омега-3 жирных кислот.

При этом она призывает ограничить потребление быстрых углеводов, промышленных полуфабрикатов и продуктов, провоцирующих гликацию.

Особое внимание стоит уделить свежим овощам и продуктам, богатым клетчаткой – они должны присутствовать в каждом приеме пищи. Полезными для организма окажутся ягоды, содержащие антиоксиданты, а также зеленый чай с высоким содержанием катехинов.

«В рационе также стоит выделить место таким специям, как куркума и пажитник. Они оказывают положительное влияние на гены, связанные с долголетием, улучшают пищеварение и поддерживают работу желудочно-кишечного тракта», – резюмировала нутрициолог.

